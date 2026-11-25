川習三會日前在深圳落幕後，大陸商務部昨宣布，經批准，自本月廿八日起至明年一月廿七日，繼續暫停實施二○二四年第四十六號公告「關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告」第二款，涉及鎵、鍺、銻、超硬材料及石墨等兩用物項對美出口限制。

該公告第二款規定，「原則上不予許可鎵、鍺、銻及超硬材料等相關兩用物項對美出口；對石墨兩用物項出口美國，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查」。至於第一款「禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口」的規定，則不在此次暫停範圍。大陸商務部去年十一月九日曾發布類似的公告，此次是在原有暫停期限屆滿前，再宣布延長兩個月。

另，美國總統川普廿三日接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，預計中國將再購買二百五十架波音飛機。綜合彭博、路透報導，川普在訪問中自稱是波音飛機的「銷售之王」，並說波音曾頒給他「世紀最佳推銷員」獎。川普五月曾宣布中國將採購二百架波音「大型」飛機，並稱數量可能增加至七百五十架。波音執行長奧特伯格十月指出，中方只是表達購買意向，尚未正式下單。

美國貿易代表葛里爾九月也曾透露，中國正推進上述採購計畫，其中約一百四十架訂單進展良好，另有十架正在擬定正式訂單。但北京及大陸航空公司迄今未公布進一步細節，新增的二百五十架是否已敲定、涉及哪些機型，仍不清楚。路透指，波音二○一七年以來幾乎未在中國取得大型客機訂單，競爭對手空中巴士則持續擴大市占率。中國預計到二○四五年將採購約九千架新客機，需求量超過其他地區。

路透上月另報導，川普政府正利用中國對美國航空零組件的依賴增加貿易談判籌碼。美國商務部近期放慢核發輸往中國的飛機零組件出口許可，並限制供應中國商飛的零組件數量，以防對方囤積。