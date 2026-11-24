大陸今年主辦的APEC經濟領袖會議上周落幕，AI成為重要議題。瑞銀全球研究部亞太區總監連沛堃指，AI投資正從高速擴張轉向重視投資回報，大陸AI及高科技產業仍是相對亮點，2026至2030年「六網」投資或超人民幣25兆元。他並預估，2027年超大型雲端服務商AI資本支出將近1.8兆美元，亞洲資料中心及電力基建也將迎來投資機會。AI是進入更具選擇性的投資階段。

連沛堃指出，在APEC會議後，他與亞洲不同市場的客戶交流，一個趨勢愈來愈明顯：市場對人工智慧的討論正在轉變。焦點不再只是算力建設可以有多快、規模有多大，而是誰有能力持續投入、資金從何而來、投資回報何時浮現，以及這一輪AI投資將如何重塑亞洲科技價值鏈。

他指出，客戶普遍認為，AI投資仍有相當大的成長空間。我們最新展望顯示，2027年超大型雲端服務商的AI資本支出可能接近1.8兆美元。不過，市場關注點正逐步從「投入多少」，轉向企業能否將龐大的資本支出轉化為收入、現金流和可持續的投資回報。

連沛堃認為，融資能力是AI投資下一階段的關鍵。大型雲端服務商擁有較強的現金流及資本市場融資能力；部分新興雲端及AI企業則更依賴外部資金。隨著融資成本、電力供應和資料中心建設進度的重要性上升，企業資產負債表、執行能力和獲利模式的差異將更加明顯。

他稱，瑞銀認為，這不代表AI投資周期接近尾聲，而是市場從「普遍受惠」，轉向更重視技術優勢、實際需求及投資回報。

在亞洲投資機會方面，連沛堃表示，上述轉變對亞洲尤其重要。他解釋，AI帶來的機遇正從晶片延伸至基礎建設。亞洲約有12.2GW新增資料中心容量正在規劃或建設，預料將進一步帶動電網、電力、冷卻系統及專業電氣設備需求。

連沛堃也談到全球科技價值鏈的變化。他指出，大陸AI及高科技產業仍是相對亮點；若淨出口對經濟成長的支持減弱，大陸國內基礎建設及AI生態系統投資的重要性可能進一步上升。2026年至2030年「六網」投資可能超過人民幣25兆元，其中算力網有望成為成長較快的領域。

連沛堃稱，其觀察並非全球化正在逆轉，而是科技價值鏈正變得更加區域化、多元化及具策略性。大陸持續提升本土科技能力，南韓維持先進製造的關鍵地位，東南亞及印度也有望吸引更多資料中心、電力基礎建設及製造業投資。

連沛堃認為，AI仍是龐大的投資機遇，但下一階段將更具選擇性，資金、電力、執行能力及投資回報的重要性，將不亞於資本支出本身。AI並非退潮，而是從高速擴張逐步走向成熟。