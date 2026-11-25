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巴西水電站機組 德陽東方電機開工
近日，大陸出口巴西單機容量最大的水電專案—巴西聖西芒水電站七號機組擴容項目正式開工。該項目機組由東方電氣集團所屬東方電機提供，是大陸企業以「資本+裝備+工程」協同模式深耕巴西清潔能源市場的標誌性工程。
聖西芒水電站是連通巴西南部、中西部電網的核心調峰樞紐。項目採用東方電機研製的三一○兆瓦混流式水輪發電機組，具有單機容量大、發電效率高、運行穩定等特點。擴容完成後，電站總裝機容量將提升至二○二○兆瓦，進一步增強區域電網調峰能力，提升清潔能源供給占比，有力支撐巴西能源安全保障和綠色低碳轉型。
該項目的開工，恰逢東方電機供貨的世界最大貫流式水電站—巴西傑瑞水電站全面投產十周年。十年來，巴西傑瑞水電站始終保持高效、可靠、穩定運行，機組年平均可用率達百分之九九點一六，位居巴西水電站首位。
從傑瑞水電站到聖西芒水電站，從貫流式機組到混流式機組，來自四川省德陽市的東方電機，持續以高端水電裝備和全生命週期服務拓展拉美市場。下一步，企業將高品質推進項目建設，為深化能源合作、推動全球清潔能源發展貢獻更多力量。
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