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陸已建工業5G專網2.7萬個 工信部：將啟動新一批城市試點
大陸工業和信息化部總經濟師高東升表示，中國工業互聯網體系化發展走在全球前列，截至目前，中國已建成工業五Ｇ專網二點七萬個，培育卓越級智能工廠七百五十餘家、領航級智能工廠四十九家。
中新社報導，高東升日前在武漢舉行的二○二六中國五Ｇ+工業互聯網大會上，指出，中國五Ｇ+工業互聯網正蓬勃發展，展現良好發展前景和廣闊市場空間。當前，新一輪科技革命和產業變革加速突破，特別是以人工智能為代表的新一代信息技術加速與各行業深度融合，這對工業互聯網網絡互聯、數據質量、平台調度等提出新的更高要求。
他說，工信部將堅持智能化、綠色化、融合化方向，大力發展新一代智能製造，一體推進網絡、標識、平台、數據、安全體系建設和規模應用。具體而言，工信部將深化迭代支撐「人工智能+製造」的新型工業互聯網體系架構，打造網絡可聯、數據可通、資源可享、算力可達、智能可用、安全可控的融合性基礎設施，加強政策、技術、設施、應用、生態等協同推進。
同時，工信部將深入實施智能工廠梯度培育行動，支持領軍企業建設領航級智能工廠；有序開展工業五Ｇ獨立專網試點，加快五Ｇ工廠建設，啟動新一批「五Ｇ+工業互聯網」融合應用城市試點，加強六Ｇ與工業融合的前瞻研究；加快釋放工業數據的要素價值，支持平台企業聚焦高價值場景，建設一批規模大、質量高、可流通的行業數據集。
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