大陸進入消費嚴重通縮現象，以北京為例，十月社會消費品零售總額年減幅度創下二○二五年一月以來最多，暴跌了百分之十二點一；上海則是已經連續七個月出現負成長。

綜合陸媒報導，根據官方最新公布數據，十月，大陸全國社零總額人民幣四兆六千四百六十三億元，年增百分之○點四，其中，除汽車以外的消費品零售額四兆三千一百六十二億元，年增百分之二點五。一至十月，社零總額年增百分之一點○，其中，除汽車以外的消費品零售年增百分之二點八

十月，北京社零年減百分之十二點一，這是自二○二五年一月以來最大的單月年減幅度。一至十月，社零累計年減百分之二點一，其中餐飲年增百分之○點八，商品零售年減百分之二點四。北京社零的收縮並非今年才開始。二○二四年三月起月度社零由升轉降，全年下降百分之二點七；二○二五年繼續承壓，年減百分之三點八。

上海數據也不佳，十月上海社零年減百分之四點五；一至十月，上海社零累計年減百分之一點五。自二○二六年四月份起，上海社零單月年增速就開始出現負成長，分別為：負百分之一點三、負百分之四點七、負百分之五點五、負百分之六點三、負百分之六點七、負百分之二點○、負百分之四點五。

報導指，無論是全國數據還是地方數據，拖累消費數據最多的就是汽車。

以十月份的社零數據來看，北京跌最多的三類分別是：汽車負百分之二十點七，家電類負百分之十點六，辦公用品負百分之十點三；增幅最多的三類分別是：糧油食品百分之七，日用品百分之五點五，服裝鞋帽百分之二點三。

上海跌最多的三項是：汽車負百分之二十一點一，通訊器材負百分之八點六，金銀珠寶負百分之六點五；增幅最多的：服裝鞋帽百分之五點○，糧油食品百分之四點五，化妝品百分之二點七。

對此，綜合各類財經媒體分析，民眾更願意把錢花在刀口上，糧油食品、服裝鞋帽都是剛性需求，而且餐飲等消費是以相對低的價格來提升「情緒價值」。但是汽車、手表、手機等較大額的消費，則涉及對未來收入預期的判斷，買車還受到政府補貼政策的影響，作為身分象徵的大件物品消費，必要性也在降低。

人民日報旗下的國際金融報十一月初曾報導，今年前三季數據顯示，北京、上海的社零總額分別年減百分之○點七和百分之一點一，被解讀成消費走弱，但同期兩地的服務消費增速已經超過商品零售，顯示超大城市的消費結構正在轉變。