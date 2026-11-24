德媒報導，福斯集團旗下高端品牌奧迪預計，今年僅其在中國的一家工廠就將產生約5億歐元（約合38.8億元人民幣，約合台幣190億元）的虧損。主因在於奧迪與一汽位於長春的合資車廠的產能利用率已跌穿10%。反應該品牌在中國面臨到的困境。

德國「商報」(Handelsblatt）報導，奧迪預計今年光中國一家工廠就將產生約5億歐羅虧損。報導引述公司消息人士稱，這座位於長春的工廠由奧迪與中國一汽集團合資經營，由於工廠產能利用率跌破10%，導致出現虧損。

路透報導，奧迪指出，業務增長速度較幾年前的預期低，亦影響在該工廠生產高端電動車型產量，近期已調整生產計畫。但該公司拒絕就德國商報提及的數字評論。

長春工廠組裝的奧迪Q6 e-tron和A6 e-tron車型需求疲軟，反映出該品牌在中國面臨的困境。另一方面受到中國市場狀況惡化及主要市場定價壓力影響，奧迪在10月時下調今年營收及盈利預測。

事實上，奧迪的A6 e-tron本身在產品設計上做了不少革新，和奧迪傳統燃油車型區別明顯。它保留了品牌標誌性的大嘴造型，改為封閉式前臉，搭配全黑前包圍，科技氛圍突出；動力和續航層面，A6 e-tron搭載容量100kWh電池包，其中A6 Sportback e-tron續航里程超750km，旅行版A6 Avant e-tron續航也能超過720km。

對於奧迪銷量遇冷，有觀點認為，大陸國內新能源市場快速崛起之後，消費者選購豪華車的觀念已經發生轉變，不再一味追捧傳統豪華品牌，智能配置、續航表現和綜合性價比成為大家重點考量的因素。

數據顯示，奧迪在中國市場‌壓力較大，2026年上半年奧迪在中國及香港地區交付23.22萬輛，年降19.3%；一汽奧迪燃油車下滑近30%。第三季銷量94,597輛，被蔚來（111,638輛）反超。