美國商務部工業和安全局（BIS）於16日推出針對中國AI限制新規，大陸市場開始傳出三星針對陸廠穿透嚴查代工，不過大陸供應鏈企業通過陸媒表示，當前三星尚無嚴查代工的相關規定推出，新規剛落地，執行尺度與豁免口子留多寬仍待首批申請結果驗證，但海外流片的通道進一步收緊是不爭的事實。

三星開始針對陸廠穿透嚴查代工的傳聞在18日晚間流出，傳聞指出，美國BIS新規對中國設計公司取消了豁免機制。按新規，14奈米及以下先進製程的晶圓代工業務，晶圓代工公司必須做客戶合規性自查，晶片設計公司則需要向BIS申請獲得審批，晶圓代工公司才能接單。

上證報報導，業內分析稱，基於中國也具有14奈米、7奈米的製程能力等因素，14奈米、7奈米製程領域在三星的訂單通過BIS審核的確定性較高，但逐筆訂單審批意味著流片周期從按產能排期變成按許可排期，不確定性和低效率風險上升。而在BIS濫用管制下，AI晶片海外流片通道並不會消失，但相關廠商會加緊建設國產供應鏈。

業內人士進一步指出，當前大陸晶圓製造還存在製程瓶頸，卡與卡之間的光互聯也越來越重要的背景下，超節點通過擴大Scale-up（櫃內縱向擴展）互聯域、統一內存編址並提升櫃內互聯效率，以系統工程能力將製程瓶頸轉移到架構上，成為大陸國產AI晶片供應鏈受限下彌補國產單晶片算力不足、提升萬卡集群互連效率的利器。

多位大陸頭部方案商表示，在詞元（Token）需求快速增長，供應鏈受限、能耗需求等因素推動下，2027年超節點市場將迎來快速增長。另有產業鏈人士透露，針對網絡通信協議升級等，2027年將有新國標推出。