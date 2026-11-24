字節跳動旗下AI個人助理產品「小豆」24日公開測試，採用獨立App的產品型態，與豆包App不同，小豆更加側重長期記憶、主動服務及任務執行能力，應用場景涵蓋辦公、消費、出行等個人事務。

豆包表示，未來小豆上的能力與體驗也將逐步在豆包App上線。對於此前使用過豆包和豆包工作的用戶而言，可以直接將這當中沉澱的記憶導入小豆，無需重新介紹自己的職業背景、工作習慣及個人偏好等。

小豆還提供了多個協力廠商應用的連接入口，包括高德地圖、Wind、自如、百度網盤等，覆蓋金融、出行、居住及辦公等場景。

陸媒華爾街見聞實測表示，在完成Wind的連接後，嘗試讓小豆將輝達最近兩個交易日的行情資料整理成Excel檔，小豆隨即完成了資料查詢及檔案生成，小豆的整個任務執行流程更加自動化，使用者無需瞭解具體的工具調用方式，僅通過自然語言即可完成操作。

這一變化在生活服務場景中更加明顯，向小豆提出了一個較為模糊的需求：「能幫我看一下我抖音買的那個券現在是否有降價？」。在沒有進一步提供商戶名稱及商品資訊的情況下，小豆查詢在抖音的歷史訂單，找到此前實付400元購買的500元代金券，並與商戶當前售價進行比對，給出了暫未降價的結論。

這種個人AI助理也成為當前多家科技大廠爭相突破的方向，大陸互聯網大廠也在加緊布局，例如阿里巴巴在今年10月中就推出Personal Agent「千問Go！」，依託阿里旗下的商業生態及開放平台，將服務進一步延伸至購物保價、保險理賠等場景。

螞蟻集團在10月底發表靈光2.0，將其定位為能夠處理個人事務的AI助理。豆包的入局也已引起同行關注。一位接近螞蟻集團的人士透露，靈光內部已將小豆視為潛在的競爭對手。