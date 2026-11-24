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小米第3季財報營收及獲利雙減
小米集團24日發布今年第3季財報，營收人民幣1,072.4億元，年降5.2%，略高於市場預期的1,064.4億元；淨利潤人民幣38.8億元，低於市場預期的人民幣44.9億元。經調整淨利潤人民幣49億元，年降56.8%。集團毛利率從去年同期的22.9%降至20.2%。
華爾街見聞報導，小米利潤下滑主要受到多重因素影響，包括記憶體等核心元件成本持續上漲，手機業務毛利率受到擠壓；AI業務加大投入，汽車業務則面臨產品結構調整。成本壓力與戰略投入疊加，短期盈利能力受到明顯影響。
小米表示，自研玄戒系列晶片取得新進展，AI大模型持續迭代，汽車業務推出增程SUV新產品，使用者生態規模再創新高，公司繼續加大研發投入和股票回購力度，長期技術布局與業務擴張仍在推進。
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