在2026深圳APEC的中美峰會後，大陸商務部發出公告，2024年第46號第二款的最新暫停期已明確為2026年11月28日至2027年1月27日‌，這是在原暫停期（2025年11月9日至2026年11月27日）到期後，大陸官方作出的延續性調整安排。即是讓中國鎵、鍺、銻等礦產輸美，可展延到明年一月底。

該暫停期的核心執行規則，其涵蓋範圍‌僅針對公告第二款中「鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美出口原則上不予許可」的內容。

未暫停條款‌則是，公告中「嚴禁兩用物項向美國軍事用戶/軍事用途出口」的規定，全程正常執行，不受暫停期影響。

暫停期間內，相關物項對美民用正常貿易無需執行原「原則上不予許可」的嚴格限制，企業可依常規合規流程辦理出口，無需額外申請專案許可。

先前大陸商務部公告2025年第72號已將第二款暫停至2026年11月27日。商務部表示，本次續延短期暫停窗口，是結合當前國際貿易情勢、國內相關產業實際運作情況作出的靈活調整，既兼顧企業正常民用出口需求，也為後續進一步優化管制細則留出緩衝空間。