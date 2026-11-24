黃仁勳回歸輝達，幾乎是以一人之力牽動全球股市走勢。美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼表示，黃仁勳與輝達對AI產業的重要性實在太大了，其重要性稱得上是「奠基性的」。若只能選出對AI產業革命貢獻最大的一人，那就是黃仁勳。

輝達23日宣布，即日起恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事會成員職務後，隨即激勵美股主要指數早盤上演噴發行情。23日，輝達股價上漲31.5%，標普500指數上漲4.7%，納斯達克100指數上漲6.9%，AI產業鏈多家公司的股價也大幅反彈。

台股24日收盤上漲3,310.46點、漲幅8.99%，終場以40,122.35點作收；盤中更一度飆升3,368.49點、漲幅約 9.15%，盤中、收盤漲點均創下歷史新紀錄，同樣是受到黃仁勳回歸帶動。

目前正在台大國發所擔任訪問學人的許成鋼接受前BBC香港分社社長吳薇主持的YT節目《大聲姐和朋友們》的專訪時表示，在AI產業中，人們說「輝達就是黃仁勳、黃仁勳就是輝達」。

許成鋼指出，黃仁勳的重要性是非常實際的，而不是虛的。他對AI產業革命的貢獻大量是方向性的，黃仁勳關乎如何保證AI運算能力持續發展。

他表示，事實上在黃仁勳爆出婚外情事件後，輝達內部很多人其實是「死保他的」，輝達很多資深工程師都很崇拜黃仁勳。許成鋼說，這並非政治上那種個人崇拜，而是對其技術判斷與戰略眼光的崇拜。

吳薇是在11月21日專訪許成鋼，並於台北時間24日上午播出專訪的第一部分。