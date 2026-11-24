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對黃仁勳重回輝達 大陸外交部這樣回應
針對黃仁勳回歸輝達，外界關注北京當局如何看待。對此，大陸外交部24日下午在例行記者會中回應稱：「我們對此不做評論」。
大陸外交部發言人郭嘉昆主持周二例行記者會。彭博社記者提問，輝達董事會重新任命黃仁勳為負責人，此前他因為醜聞辭職，美國政府對此進行了介入。中方對此有何評論？
郭嘉昆說，「我們對此不做評論。」
另據CNBC報導，美國總統川普表示，如果美國沒促成黃仁勳復職，「中國可能會招攬黃仁勳，甚至邀請他執掌華為」。川普並透露，大陸國家主席習近平對黃仁勳十分敬佩。
川普23日接受CNBC訪問時，為自己介入黃仁勳復職一事辯護，強調美國必須保護頂尖人才，失去黃仁勳才是更大的國家安全威脅。
川普說，他日前與習近平會晤時，兩人曾長時間談論黃仁勳。他稱，習近平認為黃仁勳是全球細品領域最傑出的人才。
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