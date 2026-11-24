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黃仁勳重掌輝達 A股滬指升9點連兩升
11月24日大陸股市個別發展，上證指數收升9點，連升兩日。兩市成交合計增至人民幣1.66兆元。分析師認為，連續兩天收漲，和昨晚黃仁勳回任輝達執行長有關。
上證指數最多升46點或1.31%，高見3,585點，隨後升幅顯著收窄，全日收市報3,548點，升9點或0.27%，成交7,718.61億元。
深成指最多升274點或2.63%，高見10,729點後遇上阻力，大市逐步下滑，最多倒跌36點或0.35%，低見10,418點，全日收市報10,423點，跌30點或0.29%，成交8832.25億元。
滬深300指數報3963點，升5點或0.14%；創業板指數報2,278點，跌1點或0.05%。
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