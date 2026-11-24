黃仁勳回歸輝達，幾乎是以一人之力牽動全球股市走勢。美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼表示，黃仁勳與輝達對AI產業的重要性實在太大了，其重要性稱得上是「奠基性的」。若只能選出對AI產業革命貢獻最大的一人，那就是黃仁勳。

2026-11-24 16:51