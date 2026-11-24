2元麵包、5元水餃（15顆）、10元快剪，中國大陸今年來銅板經濟興起，也引發「消費降級」疑慮。對此，中共浙江省委宣傳部平台《浙江宣傳》發文駁斥稱，中國消費降級是偽命題，中國正經歷的不是整體性消費降級，而是消費結構調整和消費增長動能轉換，指中國人「不敢消費、消費能力下滑」，本質上是一種認知誤區。

央視網指出，這篇發表於11月23日的文章，從不同維度，將通常被視為「消費降級」的現象，定義為「消費轉型」。例如，雖然線下商場人流量減少、實體門店熱度不如從前，但這只是消費場景的遷移，絕非消費活力的衰退。至於奢侈品、名牌銷量下降，則是中國人已從物質消費轉向精神和體驗消費。

文章說，中國新的消費增長點正在成型，支撐起消費市場的活力。例如可穿戴智能設備、新能源汽車等綠色智能消費持續增長；文旅、演出、健身、康養等體驗服務消費興起；國產品牌替代部分溢價進口商品；露營、輕養生、知識付費等細分小眾消費活力釋放。

文章坦承，中國那麼大，一部分人受工作變動、收入波動等因素影響，消費水準達不到自身期待甚至影響生活質量，這類情況是真實存在的。但要分清一件事：「部分國內自媒體和外媒如果截取部分人的感受與評價，把它放大成評判整個中國消費、中國經濟的核心依據，甚至藉此渲染悲觀敘事、炒作中國經濟整體消費降級，這就偏離了客觀研判的底線。」

這篇文章刊登後被廣泛傳播，閱讀數超過10萬次，轉發逾1.2萬次。評論區首條點讚數量超過2,700次的評論稱，「但是從我身邊來看，不止是降級，甚至是減少消費了，不消費了」。對此，《浙江宣傳》回覆，「減少（不必要的）消費了吧，生活必需品該買還是得買點」。