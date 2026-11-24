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AI造富！DeepSeek創辦人梁文鋒身價飆至550億美元
中國人工智慧（AI）初創企業「深度求索」（DeepSeek）完成新一輪融資後，41歲的創辦人梁文鋒的身價也攀升至550億美元，成為世界最富有的AI模型創造者。註冊申報文件顯示，梁文鋒在DeepSeek的持股於6月從81.65%降至67.4%。
彭博社引述知情人士指出，根據DeepSeek近期約人民幣1,000億元融資額計算，人民幣的隱含估值為860億美元，使得梁文鋒的淨資產較今年稍早時翻了三倍多。
41歲梁文鋒身價飆漲後，讓他明顯較美國AI巨頭更富裕。梁文鋒目前的財富比OpenAI聯合創始人布羅克曼（Greg Brockman）超出兩倍多。截至上周五（11月20日），布羅克曼的身價約255億美元。Anthropic上周上市後，執行長阿莫戴（Dario Amodei）身價來到220億美元。
上述顯著差距，主要是因梁文鋒持有深度求索超過三分之二股權，布羅克曼和阿莫戴則在各自公司持有較少股權。
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