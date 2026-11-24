11月16日公布的數據，凸顯中國大陸「供強需弱」的矛盾。今年前十月，出口以人民幣計年增17.6%，規模以上工業增加值成長5.3%；社會消費品零售總額僅增1%，固定資產投資下降8.1%，房地產開發投資更衰退21.6%。出口、生產增長，消費、投資卻疲弱。要問的是：為何中國大陸製造業愈來愈強，但國內市場為何始終難以帶動？

2026-11-24 06:00