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港股開盤微漲 AI股表現較佳
香港股市今天早上開盤後觸底反彈，但漲幅未如理想，恆生指數開盤後5分鐘僅上升212點或0.95%，暫報22596點。
有股市分析師表示，港股今天早上只是觸底反彈，近幾年的弱勢未變，尤其相對於亞洲主要股市而言。
過去一週，恆指持續下跌，昨天更一度創下近1年半的低位，收盤前才收復大部分失地，但近幾年的積弱態勢未變，仍然低於1年期各種均線。
不過，受到黃仁勳恢復輝達（NVIDIA）總裁、執行長及董事職務的消息刺激，與人工智慧（AI）有關的軟硬體股今天早上表現不俗，普遍漲幅達10%，其中智譜上升7.46%，暫報港幣365.6元；長飛光纖上升11.07%，暫報81.25元；建滔上升10.1%，暫報25.94元。
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