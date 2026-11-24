大陸官方接連祭出穩市措施，陸股廿三日低開高走，四大指數全數收漲。滬指終止連續兩日下跌，深成指漲近百分之二，創業板指漲逾百分之三。除官方「國家隊」加碼護市，廿日向九檔ＥＴＦ投入九百億元（人民幣，下同），創單日歷史新高，首批主動ＥＴＦ也於廿三日掛牌，合計募集三六○億元。

滬指昨日收漲百分之○點一五，報三五三八點九五點；深成指漲百分之一點九三，創業板指漲百分之三點○八，科創綜指漲百分之二點六二。滬深兩市成交額約一點五五兆元，較前一交易日增加一三○七億元。

大陸股市近期走跌，科技股遭遇拋售。聯合早報報導，彭博彙編數據顯示，大陸「國家隊」經常交易的九檔ＥＴＦ，廿日合計淨流入九百億元，約新台幣四千五百億元。

大陸首批十八檔主動ＥＴＦ也於廿三日在滬深交易所掛牌，兩市各九檔，合計募集三六○億元。證券時報指，這批產品涵蓋均衡、成長、紅利、品質及價值等投資方向，募集資金將隨基金建倉逐步投入市場。

全球市場動盪，大陸監管機構廿二日射出「穩市三箭」，包括自十一月卅日起，將融資保證金比率由百分之一百降至百分之八十、創業板引入造市商、滬深交易所降費等。預估將釋放近人民幣四千億元、約新台幣二兆元增量資金，有助活絡Ａ股市場。