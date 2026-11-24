中國大陸前十月非貨幣黃金進口額達二○九二億美元，創歷史新高，已超去年全年。華僑銀行指，黃金進口增加可部分抵消製造業貿易順差。美國外交關係協會估計，若不計黃金進口，大陸今年貿易順差將達一點五兆美元，較計入後高出二千億美元。

非貨幣黃金指由民間、企業或一般市場買賣與消費，列入商品進出口統計，反映實物供需與民間避險配置。貨幣性黃金則指一國央行或貨幣當局持有，作為官方國際儲備資產的黃金。

大陸非貨幣黃金進口自今年一月起大幅增加，大陸海關數據顯示，今年前十月黃金進口額達二○九二億美元，遠超二○二五年全年的一○○五億美元，約占同期進口總額百分之八，占貿易順差比重逾百分之廿。

彭博指，若沒有黃金進口，大陸出口與進口差額早在九月就已突破一兆美元，而非十月才跨越門檻，今年全年貿易順差有望超過去年創下的一點二兆美元紀錄。

華僑銀行亞洲宏觀研究主管謝棟銘說，黃金進口增加可部分抵消大陸不斷擴大的製造業貿易順差。在大陸貿易順差日益受到貿易夥伴關注之際，黃金進口會壓低帳面貨物貿易順差及其占ＧＤＰ比重，可能在一定程度上緩解貿易分歧。

美國外交關係協會高級研究員塞瑟估計，若不計入黃金進口，大陸今年全年貿易順差可能達一點五兆美元，計入後約為一點三兆美元。黃金進口短時間內大幅增加，背後可能存在政策調整，不排除當局擴大進口配額。

大陸是全球最大的黃金生產國及消費國，實物黃金進口由中國人民銀行（大陸央行）向特定銀行發放配額管控，配額數量及分配細節未公開。今年六月實施新許可制度，讓銀行使用進口配額更具彈性。

同時，大陸房地產市場持續低迷，家庭轉向黃金等保值資產，投資需求已成為近兩年推動黃金需求的重要因素。