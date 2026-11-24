南京昀光科技董事長、被稱為「顯示器先生」的潘仲光正推進矽基OLED微顯示螢幕產線建設，今年擬推出觀影眼鏡所用螢幕，明年AI、VR眼鏡螢幕實現量產，有望重新啟動沉浸式眼鏡、元宇宙整個產業，帶領全球邁向虛擬顯示時代。

潘仲光秉持最高級的東西不一定最貴，他投入研發，提高產品良率，目標明年建成大陸首條12吋晶圓微顯示螢幕量產線。

潘家以煤炭起家，在1980年代某段時間一度壟斷台灣煤炭供應，1979年中美建交後，家族選擇到美國發展。因緣際會下，潘氏1989年到廈門投資，之後決定切入顯示器賽道，創辦冠捷電子。

冠捷在2004年成長為全世界最大的顯示器生產商，規模超越三星。因為潘仲光選擇只做14吋顯示器，他當時甚至被外界譽為「顯示器先生」（Mr.14）。不過，潘仲光說，因為認知到顯示器下階段會是LCD液晶，這涉及到半導體投資，這部分不是他們可以做的，所以就將相關業務出讓給京東方與中國電子。

出讓冠捷顯示器業務後，潘仲光持續耕耘視覺領域，他認為相較於顯卡、記憶體等技術迭代快的科技產品，顯示器特點在於發展慢，也不會被取代。後來，他和上廣電合作研發柔性可捲曲顯示螢幕，攜手上海大學這一重要顯示技術研發中心展開科研攻關。15年前做出可捲曲OLED螢幕，受硒化鎘半導體材料使用政策限制，研發線被迫關停。

爾後，他繼續啓動矽基OLED微顯示螢幕，也就是第三代螢幕研發。行業現況是：日、韓、台、陸等所有傳統面板廠仍沿用傳統技術思路，無法量產超過1.3吋大尺寸矽基微顯示螢幕。全球勉強實現量產只有日本索尼，即便是索尼，對標蘋果Vision Pro這類產品所需要的大尺寸螢幕，不良率超過90%，功耗達到3瓦，行業痛點長期無解：運動模糊、低灰階模糊、漏電嚴重，始終困擾XR產業。

為解決產業痛點，潘仲光意識到做面板的工程師其實是薄膜晶體管出身，而微顯示其實是晶片思維，他再次回歸與上海大學合作，找到季淵教授團隊，用數位驅動方案破解傳統面板思維做微顯示的技術死局，雙方的合作結晶便是現在的昀光科技。

「有些東西不適合分工」潘仲光直言，微顯示行業沒有進步主因在於把晶片業外包，在規格化無法落實下，外包會產生很多問題。

潘仲光的微顯示螢幕產品將可在AI、AR、VR、MR等產品被使用，他興奮說，昀光科技新產品良率是日本索尼的五倍，功耗可以做到僅1瓦，XR眼鏡電池續航直接翻倍。今年就會推出觀影眼鏡所用螢幕，明年AI、VR眼鏡螢幕量產。

潘仲光說，Meta一直關心他們的進度，如果真能落地，將給當前顯示業帶來一些改變。