蘋果首款折疊手機iPhone Duo在大陸第三方通路售價已由開售初期的炒高人民幣數千元，轉至低於官方定價，部分平台折讓幅度達人民幣1,300元（約新台幣6,400元）。

中國商報引述最新市場監測數據顯示，目前某電商平台上，256GB版本iPhone Duo補貼後售價已降至人民幣14,699元，較蘋果網站15,999元的定價直降人民幣1,300元；得物平台同容量白色機型報價人民幣15,149元，優惠幅度也達到人民幣850元。

線下通路降價更明顯，北京、深圳等地多家數碼商戶給出全新未拆封256GB版本報價約人民幣14,700元，部分通路回收價更是跌至人民幣14,500元，幾乎與批發價持平。杭州某數碼店老闆稱，近期iPhone Duo行情價普遍在跌，相比首發當天要加價購買時低了近人民幣4,600元。首批加價購用戶堪稱「虧慘」。

對於iPhone Duo行情降溫，有觀點認為原因有二：一是供貨狀況持續改善，目前下單預計到貨時間已從首發時的2027年1月大幅提前至今年12月中下旬；二是使用者負面回饋，比如螢幕折痕、鉸鏈耐用性、內螢幕漏液、螢幕色彩不均等質量問題，以及軟體適配體驗不佳等因素。

此外，對於大陸用戶而言，大陸國行版本僅支持eSIM、不兼容實體SIM卡，也一定程度上限制iPhone Duo的流通和二手流轉空間。