中國不同群體的養老金差異很大，體制內人員遠勝農民。最新調查顯示，居民類養老金、企業職工養老金和機關事業單位養老金的中位數分別為人民幣125元（約新台幣613元）、3000元和4500元，機關事業單位為居民類36倍。

中國的養老保險制度包括：城鎮職工養老保險，由企業和員工共同承擔，其中，機關事業單位通常比私人企業的養老金更為優渥；城鄉居民養老保險，包括農民與無工作單位的城鄉居民，以政府補貼的基礎養老金為主，相較於有工作者的退休養老金要少很多。此外，還有靈活就業者的養老保險，由個人承擔全部費用。

今年年初時的全國「兩會」（人大、政協）上，不少人大代表主張要提高基礎養老金，因為農民養老金過低、城鄉差距過大。

財新網今天報導，中國健康與養老追蹤調查（CHARLS）項目組近日發布第6輪調查，這項調查於2021—2023年開展，共有1萬8160人受訪，其中1萬1487人年滿60歲，調查內容涵蓋健康醫療、養老保障、勞動參與、家庭支持等方面。

根據本輪調查數據，約92%的60歲以上受訪者正在領取社會養老金，其中約65%領取居民類養老金。從月領取額看，居民類養老金、企業職工養老金和機關事業單位養老金的中位數分別為125元、3000元和4500元，平均數分別約為346元、3300元和4575元。

若以中位數來看，居民養老金還不到機關事業單位養老金的1/30。

報導說，農村老年人養老金水準較低，他們多依靠勞動維持生活。中國社會科學院農村發展研究所研究人員胡禕基於2020年「中國鄉村振興綜合調查」數據發現，農村老年人的總收入中近70%是透過勞動獲得，財產和轉移淨收入沒能為其提供足夠的生活保障。

隨著年齡增長、勞動能力下降，農村老年人如何應對養老困境？胡禕在其研究中指出，70歲前後是農村老人收入變化的重要節點，此後勞動收入明顯減少，但養老金等非勞動收入難以充分彌補缺口，他將這一處境稱為「古稀陷阱」。

胡禕此前建議，分層次提高農村老年人非勞動收入水準，優先增加高齡老人養老金，再覆蓋至中齡老人；同時拓寬籌資管道，比如鼓勵有能力的農村集體經濟組織向高齡老人提供補貼、加強養老服務等。