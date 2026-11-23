大陸官方22日晚間推出三項穩定股市措施，陸股23日開盤卻未立即反彈，不過四大指數再集體低開後，午後買盤進場，終場全數翻紅收漲，上證指數漲0.15%，深證成指漲1.93%，創業板指數漲逾3%。然而，在此之際，上海部分老股民對後市仍抱持審慎態度，認為目前股市可能接近底部，但仍不確定是否已經止跌，對後市仍抱持審慎態度。

本報記者23日下午走訪上海廣東路、西藏中路一帶知名的「馬路股市沙龍」。這裡過去是當地散戶交流行情、討論股票的聚集地，但記者到訪時，現場僅有一、兩位股民。

一名有數十幾年以上投資經驗的老股民回憶，過去不論假日還是平日，現場都會聚集不少人，如今人潮已少了許多。他說，「我今天也是想說來看看，想跟大家交流一下，不知道怎麼都沒有人。」另有民眾表示，馬路股市沙龍現在通常要到周六、周日才比較有人聚集。

前述老股民說，自己投入股市已有數十年，經歷過多次行情起伏，但近年市場並不好做，「自己去年帳面資產最高曾達60萬元（人民幣，下同），如今只剩約20萬元」。雖然過去曾在行情上漲時獲利，但他認為，股市投資除了經驗，也有很大程度取決於運氣，並非熟悉市場就一定能賺錢，「在這裡（大陸）要看緊政策」。

談到後市，另一名老股民認為，目前股市已經跌了一段時間，接下來可能出現反彈，但還不能確定是否已經築底。他表示，如果目前就是底部，後續行情或有機會回升；但如果不是底部，市場可能還會出現最後一波較大的下跌，因此現在進場須非常謹慎。

對交易所調降融資保證金最低比例，這名老股民認為，相關措施可能有助於市場形成底部，但政策能否帶動行情，仍有待觀察。另一名股民則說，近期市場情況不太理想，自己現在已經不太做股票。

大陸A股23日開盤後跌勢擴大，上證指數以3503.52點開出，盤中最低下探3476點，跌幅達1.62%，一度失守3500點關卡；午後買盤承接，指數由黑翻紅，終場收在3538點，上漲5點，漲幅0.15%。

深證成指盤中一度下跌1.35%，午後反彈，終場收在10454點，上漲197點，漲幅1.93%；創業板指數收在2280點，上漲3.08%，全市場逾4600檔個股上漲。滬深兩市成交額合計約1.55兆元。

此前，大陸官方22日晚間宣布三項穩市措施，包括將融資買入證券的最低保證金比例從100%調降至80%，相關調整自11月30日起實施；滬深交易所及中國結算推出一攬子降費措施；深交所則就創業板股票做市交易業務細則公開徵求意見。