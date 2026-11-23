數據顯示，今年前10個月，大陸千餘家上市公司合計認購各類理財產品（包括銀行理財產品、存款類產品、券商理財產品等）金額回落幅度超過20%，業內分析認為，上市公司自有資金（經營性資金周轉餘額）吃緊、自有資金回購股票成為大幅度壓降理財規模關鍵。

經濟觀察網引述Wind數據顯示，今年前10個月，1,151家上市公司合計認購各類理財產品金額人民幣9,024億元，較去年同期減少約2,576億元；同期，參與理財的上市公司數量較去年同期減少137家。

大陸上市公司過往傾向將自有資金投向定期存款、結構性存款、通知存款等存款類產品，在確保資金流動性與安全性的基礎上實現保值增值。但據Wind數據顯示，今年前10個月，上市公司合計認購存款類產品（含存款、定期存款、結構性存款、通知存款）約人民幣6,850億元，年下降22.8%。

一方面跟大陸理財產品收益率逐年下降有關，2023年至2025年理財產品連三年下降，平均收益率分別為2.94%、2.65%與1.98%。雖然今年上半年微彈至2%，但截至10月，全市場理財產品今年以來平均年化收益率進一步降至1.83%左右。

過去四年，上市公司一直在逐年壓降購買理財產品的規模。從2022年上市公司理財規模達到近年峰值約1.52萬億元起，2023年—2025年，上市公司理財規模每年都以10%—20%幅度回落。

大陸某股份制銀行任戰略客戶部業務總監吳超表示，過去一個月，他採取多項舉措吸引上市公司加碼理財投資，但這些上市公司財務總監明確告知，在自籌資金與自有資金持續減少趨勢下，未來他們的理財規模大概率「不增反降」。

今年以來，許多上市公司資金不足，比如Wind數據顯示，前三季大陸計算機行業上市公司經營活動產生的現金流量淨額為人民幣負434.68億元，淨流出年擴大153.14%，呈現典型的「增收不增現」；又如化工業受到2月中東地緣衝突引發全球能源價格高企，部分公司會持續耗費資金逢低囤積化工原材料。

即便是擁有充足閒置自有資金，有部分企業選擇將自有資金用於股票回購，能獲得更高的收益，通過股票回購還能有效提振股價，實現市值管理目標。