大陸近期包括興業銀行、浙商銀行等多家銀行陸續落地自貿離岸債券款對付（DVP）交易，該機制落地，有助於降低交易雙方的結算風險，提高資金與債券划轉的確定性，也為市場機構更加便利、高效地開展二級市場交易提供了基礎支撐，長遠來看，有助於進一步推進人民幣國際化。

自貿離岸債券是依託上海自貿區等特定區域登記托管的人民幣計價債券，其核心特徵是「兩頭在外」，即發行人和投資者均為境外主體，募集資金主要用於境外項目，適用國際規則。

過去一段時間，自貿離岸債的二級交易多采用純券過戶（FOP）模式，該模式券的過戶和款的支付是分離的，而自貿離岸債券款對付（DVP）在進行二級市場買賣時，採用「券款對付」國際主流結算方式來完成交割的交易行為。能在債券交易系統中實現「一手交錢，一手交貨」。

日前，包括興業銀行、浙商銀行與上海銀行紛發文表示，依託自貿區分帳覈算單元（FTU）賬戶，落地中央結算公司托管的首批自貿離岸債DVP結算交易。本次交易由興業銀行與交易對手通過二級市場達成，經中央結算公司辦理DVP結算，並通過人民幣跨境支付系統（CIPS）完成資金划付。

中國基金報報導，機構認為，此次首批交易完成，進一步打通了中央結算公司托管自貿離岸債的交易結算流程。

中國銀行深圳市分行大灣區金融研究院高級研究員曾聖鈞分析，該機制帶來三大變化：一是本金風險不再由交易雙方直接承擔，授信額度和擔保品佔用下降，釋放了機構做市與交易的空間；二是結算路徑縮短，中轉與人工核對環節減少，時效性和可預期性明顯提升；三是結算風險補償成本下降，交易定價更具競爭力。

值得注意的是，因DVP是國際成熟債券市場的主流結算方式，境外機構投資者（尤其是央行、保險、養老金等長線資金）對其依賴程度極高。人民幣計價的離岸債券在結算安排上與國際規則接軌，是吸引境外長線資金入場、做活二級市場流動性的前置性基礎條件。