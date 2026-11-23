中國政府需要資金來支持其迅速老齡化的人口，並投入巨資發展人工智慧（AI），但經濟正處於低迷狀態。結果導致政府為了支付各項開支，進一步向民眾的錢包伸手，無論貧富，中國民眾都感到生活壓力增加。

中國經濟學家長期以來一直說，中國經濟增長有三大引擎：投資、消費和出口。但紐約時報指出，中國網路上最近流傳著一個新笑話：新引擎是查官員的家、讓富人補繳稅款，以及向窮人徵收社保。

27歲的自由插畫家和平面設計師哈德森．周居住在貴州省，隨著AI取代了人工設計，其工作逐漸減少。周截至10月底，今年的收入僅約3萬（人民幣，下同，合約14.7萬台幣），大約是2025年的一半，但今年需向政府養老金計劃繳納的金額卻更多。

中國的社保（社會保險）包含五險一金，由政府、雇主、個人分別負擔，但光是養老金一項，周的帳單約1萬人民幣，比去年更高，因為貴州省提高了像周這樣的零工經濟從業者的最低繳費標準。

中國經濟陷入低迷，房地產市場崩盤導致地方政府土地出讓收入銳減，加深了地方政府債務問題。勞動者和雇主向中國的養老基金繳費，但這些基金由地方政府管理，且地方政府分擔部分費用。由於資金吃緊，一些地方政府從養老基金中挪用了資金。

在2025年6月發布的一份報告中，中國國家審計署表示，13個省份挪用了約406億元的養老基金，用於支付政府工資和償還債務。與此同時，由於人口老齡化，養老金體系正承受壓力。去年中國僅有790萬新生兒出生，大約是2000年代和2010年代平均水準的一半。

政府有理由鼓勵人們向國家養老金體系繳納更多資金。如果人們相信他們在退休後能夠有所依靠，他們可能會減少儲蓄，將錢花在當下，從而提振疲軟的經濟。但史丹佛大學（Stanford University）經濟學家許成鋼認為，政府全力以赴收取更多社會保險的做法適得其反，「經濟的根本問題是內需不足」。他說：「現在政府卻擠壓普通人來填補其財政缺口，這反而使得需求更加疲軟。」

中國最高人民法院去年規定，雇主必須為員工繳納社會保險費，其中包括養老金、醫療保健和失業保險。長期以來，企業一直被要求向該系統繳費，但最高人民法院的這一決定遭到小企業主的抵制，他們表示負擔不起這些費用；員工也懷疑，擔心自己永遠也領不到這筆錢。

中國政府今年將注意力轉向零工經濟從業者，據一家研究中心估計，零工人數約為3.2億，佔全國勞動力的40%以上。根據一份政府報告，截至2024年底，他們當中只有約7000萬人參加了基本養老保險。

零工經濟在中國被稱為「靈活就業」，從業者需自行繳納社會保障。政府要求他們按與省級平均工資掛鈎的基數收入繳納20%的社保。該平均工資通常遠高於零工從業者的實際收入，而且每年都在上漲。

中國政府利用各種方式強制繳費。在一些大城市，沒有當地戶口的居民如果沒有繳費紀錄，就不能買房買車，其子女也不能進入公立學校就讀。

在四川省工作的24歲實習律師王姓女子沒有退出的選擇。她每月的收入約為3000元，並表示為了獲得必要的見習證書，必須出示律所為她繳納社會保險的證明。社會保險抽走了她1/6的工資。她自己寧願不繳費，部分原因是費用太高，部分原因是她懷疑等她老了的時候，這個養老金體系是否還會存在。

一些富有的中國企業家表示，他們感覺自己就像一塊肥肉，政府餓了就會來啃上一口。近年來，甚至地方警察也對企業下手，有時甚至捏造罪名，以此為債務纏身的地方政府榨取資金。今年7月，北京發布了一項新規定，要求富有的中國人對其在離岸信託中持有的資產納稅。