大陸國台辦與中國進出口銀行今（23）日在北京簽署《「十五五」時期促進兩岸融合發展金融合作協議》。根據協議，中國進出口銀行將在「十五五」時期，針對台商台企在大陸發展、涉台園區建設、大陸企業赴台投資、兩岸企業貿易往來，以及大陸台資企業參與共建「一帶一路」等方面，加強金融服務並提供融資支持。

央視報導，中共中央台辦、國台辦主任宋濤在簽署儀式上表示，協議的簽署是國台辦、中國進出口銀行深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，為台商台企解決融資問題，支持廣大台商台企把握「十五五」發展機遇、在大陸實現更好發展的具體舉措和積極行動。

宋濤稱，大陸將秉持「兩岸一家親」理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。這項協議將為台商台企搶抓新發展機遇、融入新發展格局、參與高品質發展及共建「一帶一路」提供支持。他說，希望廣大台商台企堅定信心深耕大陸，積極參與中國式現代化建設和兩岸經濟合作，共同壯大中華民族經濟。

中國進出口銀行董事長陳懷宇表示，進出口銀行始終把做好對台金融服務擺在重要位置，聚焦貿易高品質發展、先進製造業、共建「一帶一路」等重要方向，以企業和項目為合作紐帶，將金融資源向兩岸融合發展重點領域傾斜，為推動兩岸「聯合出海」和經貿融合走深走實作出積極貢獻。

大陸全國台企聯會長李政宏則稱，這項協議的達成是一場「及時雨」，依托進出口銀行的政策性金融支持，台商台企參與「雙循環」、共建「一帶一路」將更有信心、更有支撐。李政宏指出，台企聯和廣大台商台企堅定看好大陸前景，將搶抓「十五五」發展機遇，在大陸實現更好更優的發展。

大陸國台辦副主任彭慶恩與中國進出口銀行行長王春英代表雙方簽署協議。此外，中國進出口銀行上海、重慶、湖北、廣東、福建及廈門分行，也與一批台資企業協會、台資企業現場簽署金融合作協議。