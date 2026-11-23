大陸機器人新創企業「至簡動力」（Simplexity Robotics）近日完成新一輪1億美元（約台幣33億元）融資，由螞蟻集團領投，公司估值達16億美元（約台幣526億元）。至簡動力今日也發布第二款人形機器人「iX」，可製作及遞送飲品、取送物品，並提供導覽服務。

彭博23日報導，至簡動力董事長暨共同創辦人王凱表示，這輪融資為Pre-A輪，阿里巴巴、騰訊、紅杉中國及藍馳創投等現有投資者也參與其中。這筆投資進一步擴大螞蟻集團在機器人領域的布局，此前螞蟻已投資宇樹科技、星塵智能及元點智能等企業。

至簡動力由王凱與賈鵬、王佳佳於去年夏天共同創立，3人均曾任職於大陸電動車製造商理想汽車。王凱表示，公司成立僅數個月，估值便突破10億美元。

至簡動力23日推出的輪式人形機器人iX，可用於製作及遞送飲品、取送物品及導覽講解。公司表示，早期客戶包括南韓機器人新創企業Rlwrld、清華大學及堆高機製造商杭叉集團，並已與杭叉合作推出倉儲分揀產線。

王凱指出，公司整合基礎模型、數據集、供應鏈及客戶資源，推動商用機器人發展。至簡動力同時設計軟硬體，並依照不同工作任務及機器人型態進行調整，從AI世界模型到訓練所需的真實世界數據，均由公司自行建構。

至簡動力第一款人形機器人同樣採用輪式底座，已應用於製造、物流分揀、零售及藥品包裝等領域，並能操作電腦數值控制（CNC）工具機，以解決操作人員短缺問題。

王凱表示，中國有約300萬台CNC工具機，但由於工作環境吵雜、容易吸入大量粉塵，即使平均年薪約2萬美元，仍有許多年輕人不願從事這類工作。他說，「我們希望機器人能克服這類工作」。

隨著中國勞動力成本上升、出生率下降及勞動人口萎縮，王凱認為，機器人可能成為中國經濟不可或缺的一部分，「我們的機器人瞄準的是人們不願意做的工作」。

報導指出，在政府政策推動及本土供應鏈支持下，大批中國企業投入人形機器人市場。今年前3季，中國人形機器人出貨量占全球總量的97%，但大陸經濟規劃部門近期也警告，這個產業存在泡沫風險。

儘管中國市場競爭激烈，王凱卻認為這是一項優勢。他說，「如果我們能在這裡賣得出去、存活下來，就能在全球其他地方以更高的利潤率銷售」。