陸股四大指數周一集體低開，上証指數跌幅一度超過1.6%，但隨後在抄底盤帶動下，創業板指數和深証成指早盤率先轉漲。午後向上動能持續，上証指數也成功翻紅。截至15時，四大股指全數收漲，上証指數漲0.15%，深証成指漲1.93%，創業板指數漲幅更達3.08%，科創綜指漲2.62%。

22日晚間，大陸官方穩市組合拳三箭齊發：融資端，融資保證金比例從100%降至80%；成本端，滬深交易所、中國結算集體降費；制度端，創業板將引入做市商制度。

澎湃新聞引述廣發證券非銀首席分析師陳福看法指出，此次一攬子政策從融資端逆周期調節、交易端機制完善、投資端成本優化三個維度同步發力，既著眼於短期市場情緒修復和預期穩定，也著眼於中長期資本市場內在穩定性機制的構建，體現了官方穩市場與促改革並重的政策取向。

上海第一財經指出，陸股23日AI應用端掀漲停浪潮，小微盤個股午後顯著修復，銀行、煤炭、油氣、白酒等類股休整，全市場最中有超過4,600檔個股上漲。