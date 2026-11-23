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陸股上午漲跌互見 上證綜指跌破3500點、創業板指漲逾1%
中國股市3大指數今天皆開低，隨後走勢分歧。上證綜指開盤後不久跌破3500點，呈低檔盤整，上午收盤暫跌0.9%；深證成指和創業板指則止跌反彈，呈U型反轉，上午收盤均呈小漲，其中創業板上漲1.22%。
上證綜指今天以3503.52點下跌30.27點開出，跌幅0.9%，上午盤暫收3499.91點。
深證成指以10155.6點下跌100.79點開出，跌幅1%，上午盤暫收10280.58點，上漲0.24%。
創業板指以2195.52點下跌16.61點開出，跌幅0.75%，上午盤暫收2239.11點，上漲1.22%。
全球股市重挫，陸股也連日大跌。中國官方昨晚推出3項穩市、救市政策，包括：30日起調降融資保證金比例至80%、創業板擬引入做市商（造市者）制度及推出一系列降費措施。相關措施能提升市場流動性、降低購股成本及降低股價波動。
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