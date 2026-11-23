北京西城區菜百首飾總店投資金條櫃台近日擠滿了人，全都是趁近日金價下跌，趕來搶購黃金，黃金櫃台、結帳台都排著長隊，有投資者一次性購入11根100克金條，入手金額超過85萬元（人民幣，下同，約12.7萬美元），狂熱現象還把「北京市民排隊買金條」推上熱搜；「所有克重的金條都沒貨了，都賣光了」菜百一名工作人員說。不僅北京菜百金價賣瘋了，多地也一樣瘋，河南鄭州甚至有擠不上電梯的顧客爬十幾層樓，只為買黃金。

2026-11-23 14:26