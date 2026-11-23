全球金融市場近期劇烈動盪，為此大陸官方昨日宣布調整融資保證金比例等一系列護盤措施，但A股四大指數周一仍集體低開，上証指數跌0.86%，深証成指跌0.98%，創業板指數跌0.75%，科創綜指跌1.78%。盤面上，影視院線、光刻機、半導體類股跌幅居前，黃金類股逆市高開，全市場逾5,000檔個股下跌。

大陸監管部門22日宣布一系列穩定股市措施，包括：調整融資保證金比例、創業板就做市商制度公開徵求意見、交易所推出新一批組合式降費措施，釋放明確穩市訊號。

滬深北交易所周日發布通知，將融資保證金比例下限從100%降低至80%，此次調整將自2026年11月30日起實施。這是A股第四次調整融資保證金比例。

上海第一財經引述市場人士分析稱，歷次融資保證金比例調整均在市場形勢關鍵節點推出，本次調整積極信號明確，預估此舉將有利於降低新增資金開倉成本、盤活融資合約存量資金，增量資金合計可達人民幣4,000億元，有助於提升市場流動性，促進市場長期穩定健康發展。

同時，創業板引入做市商制度如箭在弦，深交所就《創業板股票做市交易業務細則》公開徵求意見。據悉，近期上證所也正推動修訂《上海證券交易所證券交易業務指南第8號—科創板股票做市》。

不過陸股周一開盤表現仍不如預期，上証指數低開0.86%後跌勢加重，隨後並跌破3,500點，跌幅已逾1.1%。