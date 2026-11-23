國際標準化組織（ISO）日前正式發布《船舶與海洋技術 船舶與海上結構覆雪冰模型試驗》國際標準。該標準由中國領銜，聯合美國、韓國、日本、英國、伊朗等多國專家共同完成，象徵中國在極地船舶與海洋工程試驗技術領域邁出國際化重要一步。香港《南華早報》指出，這可望進一步提升中國造船業競爭力，並幫助中國擴大北極航運相關市場份額。

大陸《觀察者網》表示，中國造船業已經占據全球市場的半壁江山，如今又開始爭奪更深層次的競爭優勢——國際技術標準制定權。隨著北極航道商業價值逐漸顯現，中國正在通過技術突破，為進軍高附加值極地船舶市場鋪路。

央視新聞指出，極地船舶與海上結構物在冰區開展作業時，對冰載荷的準確評估是設計環節的重中之重，載荷算不準，結構物就可能面臨冰困或破壞風險，直接關係作業人員和海洋生態安全。然而，天然海冰在極地環境下總是與覆雪相伴。覆雪層會改變冰面的摩擦特性，影響冰層裂紋擴展方式，進而改變船舶的破冰阻力大小和海上結構物前方的碎冰堆積過程及規模。

長期以來，考慮覆雪影響的冰載荷評估是各國面臨的科學難題，全球缺乏統一的覆雪冰模型試驗標準，各國試驗條件各異、數據可比性差，工程設計人員難以準確判斷試驗預報的可靠性。隨著極地航運和資源開發活動日益增多，制定統一的覆雪冰模型試驗標準成為國際海事界的共同需求。

中國領銜的這項標準系統規定了覆雪冰模型試驗的設施、覆雪冰製備方法、船舶冰阻力試驗和海上結構冰載荷試驗的技術要求，涵蓋試驗設置、數據採集、結果分析及試驗值到實際值的換算等全流程。

標準提出三種覆雪冰模擬方法：等效冰厚補償法、天然雪採集法和冰池人工製備法。其中，人工製備法創新性地再現了自然界「新雪—深霜—雪冰」三層覆雪結構，解決了覆雪模型冰製備可重複性差的國際難題。該標準還引入觸覺壓力傳感器等先進測試手段，實現破冰阻力與下潛阻力的同步測量，使阻力分項測試更貼近真實破冰過程。

央視新聞稱，該標準將廣泛適用於極地船舶冰阻力預報和海上結構物冰載荷評估，為提升全球極地船舶航行安全水平、完善極地海洋工程裝備設計提供重要技術支撐。

這項標準編號為ISO 24375:2026，ISO於2026年9月1日正式發布，中國國家標準化管理委員會11月16日發布相關消息。

根據大陸官方公布的數據，今年前三季，中國造船完工量占世界總量的63.6%，新接訂單量占81.8%，手持訂單量占72.4%。中國在造船規模上的領先優勢已經十分明顯。但造船規模領先，不等於掌握全部高端船舶核心技術。

報導稱，國際標準的價值在於推動各國採用可比較的技術評價方法，進而影響未來船舶設計、試驗驗證和技術合作。《南華早報》指出，中國由此能從國際規則的使用者，進一步成為規則制定的重要參與者。

北極航道被視為全球航運的新增長點。連接亞洲與歐洲的北方海航道，部分航線比經蘇伊士運河更短，可望節省運輸時間與成本。未來極地航運競爭不僅取決於航線距離，更取決於船舶能否安全、經濟地穿越冰區。中國領銜制定新標準，可望推動相關技術進步，為日後爭取極地船舶訂單創造條件。