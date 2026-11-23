根據財政部三階段的安排，大陸企業的「利潤表」結構即將進行調整，第一階段針對境內外同時上市的企業，以及在境外上市並採用《國際財務報告會計準則》或《企業會計準則》編制報財務報表的企業，自2027年1月1日起執行新準則；第二階段針對其他在大陸境內上市的企業，自2029年1月1日起執行；最後是針對執行企業會計準則的非上市企業，自2030年1月1日起執行，同時也允許符合條件的企業提前執行。

一、利潤表的變化

2026年7月24日，財政部印發了修訂後的《企業會計準則第30號——財務報表列報》（財會〔2026〕11號），其中變化最大的部分當屬利潤表框架。

在新準則下利潤表所有損益項目，被要求劃分為經營、投資、籌資、所得稅費用和終止經營這五個類別，原有的「營業利潤」項目調整為「經營利潤」，並新增「經營及投資利潤」和「持續經營利潤」兩個合計項目。

每一筆當期損益都必須找到自己的歸屬，經營類別則充當「兜底」角色——凡未歸入投資、籌資、所得稅費用或終止經營，一律進入經營類別，像企業發行股票發生不能沖減資本公積的部分費用，還有原來在營業外收支中核算，如捐贈收入或支出、與日常經營無關的政府補助等。

這一框架關鍵在於「特定資產」與「純籌資交易負債」的識別。對聯營企業、合營企業的投資，以及現金及現金等價物、投資性房地產等資產產生的損益，以及直接歸屬於取得或處置資產的增量支出，原則上歸入投資類別；銀行貸款、公司債券等純籌資負債產生的利息及直接增量費用，則歸入籌資類別。

二、受影響的會計核算

本次準則修訂僅涉及報表列示框架的調整，不涉及會計確認和計量要求的變動。但具體到會計核算仍有很多需要注意的地方：企業須在業務發生時就判斷該項損益在利潤表中的歸屬，否則編制報表就無法取得正確資料。

以財務費用的匯兌損益科目為例，目前計入當期損益的匯兌損益不區分業務性質，全部計入該科目；但在新準則下就需判斷相關資產或負債，是否屬於「特定資產」或「純籌資交易負債」，個別情形還可能歸入所得稅費用類別，因此需要分開核算。

再例如財務費用的手續費科目，需要區分是日常收付款產生的手續費，還是與籌資、投資活動相關的手續費。這些會計事項在確認和計量上確實都沒有變化，但入帳的科目設置有所不同，或許企業不再需要設置財務費用科目，計入經營類別的相關費用直接計入管理費用下的二級科目，至於利息收入、利息費用、匯兌損益都可提升為一級科目。

現行利潤表中的「營業外收入」和「營業外支出」兩項會計科目核算內容不變，但需要根據業務性質在核算時，區分出歸屬於經營、投資或籌資的類別，編制報表時分別歸入相應部分，所以新利潤表不再單獨列示這兩個項目。

現有管理費用核算的內容，也有需要拆分出來的項目。例如企業為投資某子公司，先期發生的評估費、審計費、律師費、諮詢費等費用，目前是直接計入管理費用，但今後需拆分至投資類別，核算時應與其他經營活動產生的中介費用區分開來。

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