大陸房市低迷持續衝擊地方政府財政，官方數據顯示，2026年前三季土地出讓收入年減27.9%，顯示房企購地意願疲弱，也壓縮地方政府支應基建及刺激消費財源。評級機構標普估，大陸房價可能到2028年第3季才落底，但有機構認為房市復甦時程恐過於樂觀。

大陸房市銷售與投資數據仍疲弱。大陸統計局日前公布，1至10月房地產開發投資年減21.6%，新建商品房銷售面積及銷售額分別年減13.7%及14.3%。房價則呈分化。一線城市10月新建商品住宅價格按月上漲，二、三線城市仍下跌，各線城市房價年跌幅則較前月收窄。

上海房仲業表示，當地房價雖相對穩定，多數客戶仍持觀望，認為房價仍偏高；一名上海民眾也認為，房價較高點下跌近三成，現有措施仍不足以恢復購屋信心。

2027年大陸房市預測

大陸財政部近日公布，前三季地方政府國有土地使用權出讓收入為人民幣1兆6,087億元，年減27.9%；地方政府性基金預算收入年減22.3%，土地出讓收入相關支出也年減18.5%。瑞銀證券中國首席經濟學家宋宇稱，房市疲弱削弱房企購地意願，也使地方政府缺乏資源帶動消費及基礎建設。

房市下行也牽動相關產業及房企財務。大陸房價六年來下跌逾22%，房地產及家電、建材等相關產業約占經濟產出的四分之一。2021年至2022年，超過50家房企約千億美元境外債券違約。

至於2027年大陸房市是否回升，各機構看法不一。中信證券認為房價有望止跌回升，但估全年房地產開發投資仍將年減19.4%，商品房銷售額減少21.2%；里昂則預測房價年增5%。

路透調查預估，大陸房價2027年仍將跌0.5%；中指研究院也預期市場持續築底，新建商品房銷售面積年減約13%，房地產開發投資下降約25%。標普全球評級則認為，大陸全國房價要到2028年第3季才會觸底，一線城市有機會提前於2027年回穩。