聽新聞
0:00 / 0:00
齊聚漠河雪原 21車企挑戰低溫試車
小雪節氣，漠河雪原寒氣撲面。漠河極北寒地測試基地內白雪飛揚，轎車、ＳＵＶ、ＭＰＶ及輕型卡車依次上陣，在環形道、冰雪坡道上輪番測試。
中新社報導，漠河極北寒地測試基地開園暨二○二六至二○二七年漠河寒地測試季廿一日在漠河林業局啟動。
「漠河氣候寒冷，非常適合進行汽車測試。」一汽—大眾汽車有限公司的高寒測試工程師李闖介紹。 黑龍江漠河地處中國大陸最北端，最低氣溫達零下五十三℃，每年可穩定開展低溫測試約七個月。自今年九月以來，已有廿一家車企、二九九台次試驗車輛、四五五人次技術人員來到漠河，對新車和新研發的零部件進行全方位的低溫測試。 「測試基地的配套設施完備，場地維護和服務保障工作扎實，所以我們會選擇來漠河進行寒區耐久測試。」李闖表示。
據悉，漠河市現在擁有可全年承接委託測試的企業一百五十餘家，完成各類產品低溫性能檢測超四萬件，測試品類由整車拓展至太陽能光伏、熱泵、新材料、無人機、航空零部件等多元領域。
近年來，漠河市以寒地測試為突破口，圍繞「產業配套補鏈、生活配套提質」雙招商主線，穩固存量、補短板、強鏈條、擴增量，全面提升產業承載能力、稅源能力和經濟帶動能力，推動極寒氣候資源優勢向產業優勢、經濟優勢轉化。
為服務好這些測試企業，二○二三年，漠河市成立了寒地測試服務中心，各類服務保障同步跟進，先後發布試車企業服務條例、測試報備實施細則，建立車企二十四小時訴求響應機制，推行試車通行證現場即辦即結。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。