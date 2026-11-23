南韓貿易協會和南韓產業通商部十一月廿二日發布數據顯示，今年一月至十月，南韓對中國大陸汽車貿易逆差四十二點三億美元，年增率高達百分之九十二點七，已遠超去年全年規模。主要原因是來自上海生產基地的特斯拉在南韓暢銷，推動大陸產汽車整體在韓銷售增加。

根據韓聯社報導，今年前十個月，南韓對大陸汽車出口額為一點七億美元，年減少百分之三十四點九，而自大陸進口額為四十三點九億美元，年增百分之七十九點二。對大陸汽車貿易收支，自二○一七年起至今年，已連續十年出現逆差，逆差規模從二○二二年的四點六億美元，增至二○二三年的九點四億美元，二○二四年更是猛增至十七點三億美元。

逆差的猛增與特斯拉相關，目前在韓銷售的特斯拉多數產自中國大陸。據南韓進口汽車協會（ＫＡＩＤＡ）數據，今年前十個月，特斯拉在南韓新登記數量為九點八萬輛，年驟增百分之一○五，在進口車市占已超過百分之三十。加上，去年進軍南韓的大陸車企比亞迪，今年前十個月在韓新登記數量也超過二萬輛。

報導稱，這壓縮南韓國產汽車市場空間。南韓汽車業界擔憂，大陸產電車大舉進入南韓市場，可能威脅南韓國內整車生產基礎和零部件供應鏈，並導致整個產業生產系統萎縮。

據南韓產業通商部發布汽車產業動向數據，今年前十個月，南韓國內整車企業本土銷量一○四點三萬輛，年減少百分之七點二，而進口汽車銷量為三十二點五萬輛，年增加百分之二十三點三。

值得注意的是，中韓在汽車業也經歷了反轉，韓系汽車在大陸市場正面臨挑戰，二○一六年南韓汽車品牌現代和起亞在陸合計銷量曾接近一百八十萬輛，市占率超百分之十。而到二○二六年九月，兩家合計在陸零售銷量僅約九千輛，跌破一萬輛關口，市占縮水至百分之○點六。