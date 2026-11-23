全球金融市場動盪，大陸監管機構昨射出「穩市三箭」，包括自十一月卅日起，將融資保證金比率由百分之一百降至百分之八十、創業板引入造市商、滬深交易所降費等。業內預估，將釋放近人民幣四千億元（約新台幣二兆元）增量資金，有助活絡A股市場。

在大陸A股市場，融資保證金比率是投資人融資買入時，交付保證金與融資交易金額的比率，直接影響槓桿倍數。以一百萬元保證金為例，比率為百分之一百時最多可融資一百萬元買進證券；降至百分之八十後，最多可融資一二五萬元，槓桿倍數由一倍提高至一點二五倍。

中國基金報測算，目前A股市場融資餘額約人民幣二點二兆元，考量投資人通常不會全部用融資買入，估計全市場可用保證金餘額約在人民幣五千億元至一兆元間，按百分之八十的融資保證金比率計算，預計可帶來近人民幣一千億元增量資金。

另對於十一月卅日前尚未了結的融資合約，證券公司可按調降後的比率計算投資人保證金可用餘額，進一步盤活存量資金。業內測算，若對近人民幣二點二兆元存量融資合約適用百分之八十的保證金比率，可釋放近人民幣三千億元，兩者合計可帶來近人民幣四千億元資金。

滬深北三大交易所指出，今年一月曾將融資保證金比率由百分之八十調高至百分之一百，有效緩解槓桿風險。基於近期融資交易活躍度明顯下降、整體槓桿水準不高，當局遂按逆周期調節安排，適度降低保證金比率，以釋放融資空間及提升市場流動性。

滬深交易所於同日發布減免費用通知，覆蓋股票、基金及債券等投資工具，今年度合計向市場讓利逾人民幣四十六億元。監管部門並將在創業板引入造市商制度，透過持續提供買賣雙邊報價，增加市場深度、縮小買賣價差，提升市場流動性及定價效率。