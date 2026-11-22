蘋果（Apple）首款摺疊機iPhone Duo上市滿月，中國財經媒體今天報導，中國部分電商平台已出現優惠價比官方定價低人民幣逾1000元（逾新台幣4930元）。

iPhone Duo於10月23日正式開賣當天，社群媒體上就開始流傳多張手機螢幕出現裂紋的照片。上市約3天，中國市場開始有電商推出補貼價，也就是以低於定價促銷。

如今上市滿一個月，上海報業集團所屬財經媒體藍鯨新聞報導，電商「拼多多」256G版本的iPhone Duo補貼價人民幣1萬4699元，比官方價1萬5999元低了1300元（新台幣6420元）。電商「得物」256G版本的白色iPhone Duo賣1萬5149元，較官方價格低850元（新台幣4198元）。

據報導，商家表示，由於出現品質問題，風評下降，近期iPhone Duo行情跳水嚴重。「我們這裡全新未開封的256G版iPhone Duo只賣1萬4700元；回收價更是跌到1萬4500元。保值率甚至不如iPhone 18 ProMax」。

蘋果10月16日開放預購後僅數分鐘，當時外電報導，預估交貨日期已延至明年1月底，顯示需求超出供應。

不過藍鯨今天報導，蘋果官網Apple Store的iPhoneDuo到貨時間已大幅提前，最早12月18日可到貨，中國大陸多家Apple零售店也可以無需等待拿到現貨。