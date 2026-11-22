大陸22日推出一系列穩市措施，包括調降融資保證金比例、創業板引入造市商制度，以及滬深交易所推出新一批降費措施。其中，滬深北交易所將投資人融資買入證券的最低保證金比例，由100%調降至80%，11月30日起實施。據業內估算，此次調整理論上有望釋出近人民幣4,000億元（約新台幣1.97兆元）增量資金。

據第一財經，經中國大陸證監會批准，滬深北交易所22日發布通知調整融資保證金比例。今年1月，交易所曾將比例由80%調高至100%，以緩解槓桿風險順周期累積，促進投資人理性交易。近期融資交易活躍度明顯下降，整體槓桿水平不高，因此依逆周期調節安排調降至80%，以釋放融資空間、提升市場流動性。

上海證券報指，融資保證金比例是投資人融資買入時，交付保證金與融資交易金額的比例，直接影響槓桿倍數。以100萬元保證金為例，比例為100%時最多可融資100萬元買進證券；降至80%後，最多可融資125萬元，槓桿倍數由1倍提高至1.25倍。

對於近人民幣4,000億元增量資金的估算，目前全市場融資餘額約人民幣2.2兆元，考量投資人通常不會將融資交易全部用於融資買入，估計全市場可用保證金餘額約在人民幣5,000億元至1兆元之間，按80%的融資保證金比例開倉，預計可帶來近人民幣1,000億元增量資金。

此外，對於11月30日前尚未了結的融資合約，證券公司可按調降後的比例計算投資人的保證金可用餘額，進一步盤活存量資金。業內測算，若對近人民幣2.2兆元存量融資合約適用80%的保證金比例，可釋放近人民幣3,000億元，兩者合計理論上可帶來近人民幣4,000億元資金。

不過，交易所也同步加強異常交易監管。通知要求證券公司對存在異常交易行為的投資人採取差異化管控，從嚴適用保證金比例、可充抵保證金證券折算率等風控指標，並審慎控管授信額度及交易費率；情節嚴重者，可依法限制、暫停或終止融資融券交易服務，或不予展期，以防範過度投機。

另，大陸監管部門此次也將在創業板引入做市商制度。做市商透過持續提供買賣雙邊報價，有助增加市場訂單深度、縮小買賣價差，提升市場流動性及定價效率。

降費方面，滬深交易所推出新一批降費措施，包括免收交易單元使用費，並將今年年初已實施的免收上市費、債券交易經手費等措施延長兩年至2028年。

證券時報指，上交所新增免收交易單元使用費、減免數據中心相關服務費用等措施，預計向市場讓利13.68億元，2026年度整體降費金額逾24億元；深交所新增免收交易單元使用費、網路投票服務費、減免交易通信服務費用及下調數據中心收費標準等措施，預計新增讓利13.9億元，2026年度整體降費金額逾22億元。香港經濟日報指，滬深兩市今年預計合計向市場讓利逾46億元。

此外，中國結算將自2027年1月1日至2028年12月31日，繼續暫免收取綠色公司債券、科技創新公司債券及民營企業公司債券（不含可轉換公司債券）的發行人服務費及債券結算費。