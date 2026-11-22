南韓貿易協會和南韓產業通商部22日發布數據顯示，今年1月至10月，南韓對中汽車貿易逆差42.3億美元，年增率大增92.7%，已遠超去年全年規模。主因來自上海生產基地的特斯拉在南韓暢銷，推動中國產汽車整體在韓銷售增加。

韓聯社報導，今年前十個月，南韓對中國汽車出口額為1.7億美元，年減少34.9%，而自中進口額為43.9億美元，年增79.2%。對中汽車貿易收支自2017年起至今年，已連續十年出現逆差，逆差規模從2022年的4.6億美元增至2023年的9.4億美元，2024年更是猛增至17.3億美元。

逆差的猛增與特斯拉相關，目前在韓銷售的特斯拉多數產自中國。據南韓進口汽車協會（KAIDA）數據，今年前十個月，特斯拉在南韓新登記數量為9.8萬輛，年驟增105%，在進口車市佔已超過30%。加上，去年進軍南韓的大陸車企比亞迪今年前10個月在韓新登記數量也超過2萬輛。

報導稱，這壓縮南韓國產汽車市場空間。南韓汽車業界擔憂，中國產電車大舉進入南韓市場，可能威脅南韓國內整車生產基礎和零部件供應鏈，並導致整個產業生產系統萎縮。

據南韓產業通商部發布汽車產業動向數據，今年前十個月國內整車企業本土銷量104.3萬輛，年減少7.2%，而進口汽車銷量為32.5萬輛，年增加23.3%。

值得注意的是，中韓在汽車業也經歷了反轉，韓系汽車在中國市場正面臨挑戰，2016年南韓汽車品牌現代和起亞在陸合計銷量曾接近180萬輛，市佔率超10%。而到2026年9月，兩家合計在陸零售銷量僅約9,000輛，跌破1萬輛關口，市佔縮水至0.6%。