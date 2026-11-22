中國的北京和上海出現消費收縮的情況，引發關注。北京10月社會消費品零售總額年減幅度更是創下2025年1月以來最多，暴跌了12.1%；上海則是已經連續7個月出現負成長。

根據官方最新公布數據，10月，中國全國社零總額人民幣4兆6463億元，年增0.4%，其中，除汽車以外的消費品零售額4兆3162億元，年增2.5%。1-10月，社零總額年增1.0%，其中，除汽車以外的消費品零售年增2.8%

10月，北京社零年減12.1%，這是自2025年1月以來最大的單月年減幅度。1-10月，社零累計年減2.1%，其中餐飲年增0.8%，商品零售年減2.4%。

綜合媒體報導，北京社零的收縮並非今年才開始。2024年3月起月度社零由升轉降，全年下降2.7%；2025年繼續承壓，年減3.8%。

10月，上海社零年減4.5%；1-10月，上海社零累計年減1.5%。

2026年4月份起，上海社零單月年增速就開始出現負成長，分別為：-1.3%、-4.7%、-5.5%、-6.3%、-6.7%、-2.0%、-4.5%。

無論是全國數據還是地方數據，拖累消費數據最多的就是汽車。

以10月份的社零數據來看，北京跌最多的3類分別是：汽車-20.7%，家電類-10.6%，辦公用品-10.3%；增幅最多的3類分別是：糧油食品7%，日用品5.5%，服裝鞋帽2.3%。

上海跌最多的3項是：汽車-21.1%，通訊器材-8.6%，金銀珠寶-6.5%；增幅最多的：服裝鞋帽5.0%，糧油食品4.5%，化妝品2.7%。

對此，綜合各類財經媒體分析，民眾更願意把錢花在刀口上，糧油食品、服裝鞋帽都是剛性需求，而且餐飲等消費是以相對低的價格來提升「情緒價值」。但是車、手錶、手機等較大額的消費，則涉及對未來收入預期的判斷，買車還受到政府補貼政策的影響，作為身分象徵的大件物品消費，必要性也在降低。

人民日報旗下的國際金融報11月初曾報導，今年前3季數據顯示，北京、上海的社零總額分別年減0.7%和1.1%，被解讀成消費走弱，但同期兩地的服務消費增速已經超過商品零售，顯示超大城市的消費結構正在轉變。