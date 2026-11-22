在中國股市近來隨全球股市重挫，上證指數20日差點跌破3500點大關下，中共官媒人民日報昨天發表文章，直指境外媒體和機構頻頻唱空中國經濟，中國雖面臨供強需弱、房市承壓等問題，但「唱空者終會落空」。不過，此文遭到不少中國民眾嘲諷，有人更直指「不是唱空的問題，是唱的都沒了」。

這篇題為「唱空中國經濟者終會落空」的文章宣稱，一些境外媒體和機構今年對中國經濟頻頻發難，炒作「通縮陷阱」、「中國衝擊2.0」、「中國經濟危機外溢」，且偷換概念地指控中國「產能過剩」，拿「中國威脅」設限圍堵。

文章指控這些論調說，中國經濟增速放緩，就說「增長模式難以為繼」；中國經濟保持成長，就說「增長過度依賴政策刺激」；中國出口遇到壓力，就質疑中國製造的競爭力；中國出口表現強勁，又將其歸結為「產能過剩、內需不足」，「橫豎都能得出負面結論」。

這篇文章聲稱，一些人始終對中國有著「根深蒂固的成見」，不願正視中國發展道路取得的成就，總想用自己的那套標準來衡量和評判中國，想方設法唱衰，試圖削弱中國發展的信心與吸引力，陷入「逢中必疑、逢中必貶」的窠臼。

但文章也承認，中國房地產市場承壓仍在調整，「供強需弱」使居民消費信心有待提振、新舊動能轉換速度不匹配、產業轉型升級「還有不少硬骨頭要啃」。

人民日報這篇文章昨天發表後不久，「唱空中國經濟者終會落空」一詞即登上中國網路熱搜排行榜。然而，中國股市連日下跌，上證指數20日險些跌破3500點大關，創下2025年7月以來的新低，導致不少中國網友及財經自媒體人紛紛對這篇文章加以嘲諷。

其中有人說，「（中國）股市是自己空的，沒人唱空」，有人則表示「不是唱空的問題，是唱的都沒了」，有人則指「那就漲起來讓做空中國的人全破產」，還有人直指有投資人正經歷「人生中最大的財富縮水...人民日報，你要我怎麼相信你」。

中國官方16日公布的一連串經濟數據顯示，10月份工業、零售和投資數據表現均低於預期，經濟增幅呈現全面放緩。相形之下，當月出口卻仍持續高成長態勢。