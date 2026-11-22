國際金價上周一路下探，現貨黃金創3月以來最差單周表現，大陸國內品牌金飾價格已連續10個交易日下跌，年內已暴跌超過人民幣650元。為此，大陸多家銀行紛紛發布緊急提示，建議投資者合理控制貴金屬持倉規模。

大陸現貨黃金價格21日貼近3,500美元/盎司，創近14個月新低。中新經緯報導，自11月11日以來，現貨黃金8個交易日接連失守4,000、3,900、3,800、3,700、3,600美元關口，20日盤中一度觸及3,502美元，險跌破3,500美元大關。

隨著金價巨幅下跌，大陸主流品牌金價也均呈跌勢，相比年內高位，單克價格普遍回落逾人民幣600元。

中國工商銀行、中國建設銀行、招商銀行均稱，近期影響市場不穩定的因素較多，貴金屬價格波動顯著加劇，建議投資者密切關注市場變化，合理控制貴金屬資產持倉規模，避免短期投機或跟風交易，從中長期視角理性配置資產。

中新社報導，東方金誠研究發展部高級副總監瞿瑞分析，風險資產波動引發流動性緊張，部分資金拋售黃金補充保證金；而黃金接連跌破整數關口又觸發多頭集中離場，進一步放大了跌勢，形成短期的負反饋。說明在無序去風險環境中，黃金可能因高流動性被優先變現補流，而不是第一時間發揮避險功能。

展望後市，瞿瑞稱，短期看，下行趨勢尚未逆轉。本輪回撤集中在短時間內完成，體現的是下跌速度較快，而不是調整空間已經充分。連續急跌後可能出現幅度較大的技術性反彈，3,500美元/盎司是當前首要觀察的關鍵支撐位，若金價在此位置止跌、不再創新低，並收復整數關口，可以作為下跌速率放緩的初步信號。

高盛在近日對外披露的研究報告中提醒，黃金價格未來兩年的上漲走勢可能並不平穩，隨著美國聯準會繼續收緊貨幣政策，金價仍面臨較大波動。