大陸國務院總理李強在北京釣魚台國賓館同澳洲總理艾班尼斯共同出席第九屆中澳工商界首席執行官圓桌會表示，中澳應進一步拉緊經貿關係，以實現更廣泛領域、更高水準的互利共贏。

李強指出，雙方可以聚焦三個面向持續深化中澳合作。一是圍繞著提高生活品質的消費升級。深挖旅遊、教育、健康養老、生物醫藥、高端醫療等領域合作潛力，開發更多高品質產品和服務。

二是以數智技術為代表的創新合作。把各自創新優勢更好結合起來，推動科學研究成果加速轉化為兩國企業的新產品、新訂單，更好分享創新收益。第三是體現永續發展的綠色低碳轉型。合作開發具競爭力的綠色產品，攜手建構綠色鋼鐵供應鏈、新能源汽車供應鏈等，合力開拓第三方市場。

報導稱，在聽取兩國工商界代表發言後，李強表示，過去一年，中澳關係與合作在兩國領導人戰略引領下，取得不少新進展。這些成績是在國際貿易遭受嚴重衝擊、世界經濟成長乏力的背景下取得的，得來不易，充分彰顯了兩國合作的強大內生動力。

他表示，中澳經濟優勢互補、共同利益廣泛，兩國既是天然合作夥伴，也是彼此發展機會。目前，全球發展仍面臨諸多不確定性。越是這樣的時候，越需要穩定可靠的夥伴。