大陸光電巨頭企業利用資金優勢逆周期整合，補齊短板，以打造第二條成長曲線，像是通威股份收購麗豪清能、TCL中環補強「短板」並加碼半導體矽片、協鑫科技布局鋰電正極材料。這些企業在整合存量優質產能的同時，主動跳脫單一光電賽道，擁抱新產業、新市場、新場景。

中國經營報報導，從早先縮減資本開支、打價格戰和專利戰，到如今的控股權出讓、債務重整、併購整合，現金流相對充裕的大陸光電龍頭企業逆勢出手。例如，通威股份籌劃收購麗豪清能，麗豪清能是境內主要的多晶矽廠商之一，收購對價預估不超過人民幣48億元。

此外，TCL中環繼拿下一道新能控制權，補強組件業務後，近日擬發行股份向無錫產發、TCL科技、國投集新等50名交易方收購中環領先65.8%股權。中環領先主營半導體矽片業務，受益行業「量價齊升」，在今年第3季已出現經營性獲利。

多晶矽龍頭協鑫科技則加快布局鋰電正極材料。今年10月，該公司宣布擬向協鑫集團收購協鑫鋰電約81.9%控股權，對價約人民幣25億元，協鑫鋰電已供應寧德時代等電池企業。