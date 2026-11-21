亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）香港辦公室協定簽署儀式今在香港舉行。大陸財政部部長藍佛安出席並代表大陸政府與亞投行行長鄒加怡共同簽署協定。香港財政司司長陳茂波和署理財經事務及庫務局局長陳浩濂出席上述簽署儀式。

聯合早報引據大陸財政部官網及香港政府公報指出，藍佛安在簽署儀式上表示，亞投行在香港設立辦公室，是優勢互補、互相成就的務實之舉，既有助於亞投行更好對接國際資本市場，也將進一步鞏固和提升香港國際金融中心地位。

他說，大陸作為亞投行第一大股東和東道國，將一如既往堅定支持亞投行發展。希望香港辦公室早日投入全面運營，為亞投行不斷增強機構能力、穩步擴大業務規模、更好服務成員需求發揮積極作用。

陳茂波說，亞投行選擇在香港設立辦公室，充分肯定香港作為國際金融中心的地位，也彰顯香港在匯聚國際資本、支持亞洲基礎設施建設方面的獨特角色。港府會全力支持辦公室的設立和運作，並期待與亞投行加強合作，讓香港的資本市場和專業服務為其業務發展提供更大的支援，撬動更多國際資本參與亞洲基建投融資。

與此同時，陳浩濂代表港府與亞投行首席夥伴合作官金憲簽署一份向「項目準備特別基金」注資2000萬美元的協定，以展現對亞投行工作的支持。

連同2018年首次注資的1000萬美元，香港向亞投行上述基金注資總額累計達3000萬美元。該基金專為基建專案的前期工作提供資金。截至今年9月，已為13個成員經濟體的45個專案批出1.1億美元。

亞投行是一家由大陸倡議設立的政府間亞洲區域多邊開發機構，總部設在北京，旨在通過基礎設施及其他生產性領域投資，促進亞洲可持續發展與區域互聯互通。