當Anthropic和其他美國矽谷AI（人工智慧）巨頭籌集數百億美元資金時，其競爭對手大陸在資金方面卻難以跟上腳步。

據紐約時報報導，與美國一樣，大陸的AI新創公司也面臨著訓練模型成本飆升的困境。Anthropic本週透過創紀錄的首次公開募股（IPO）籌集了超過800億美元的資金，大陸卻面臨著更嚴峻的財務環境。

大陸的創投遠落後美國。阿里巴巴、百度和騰訊這3家科技巨頭投資了大陸一些領先的AI公司，但它們目前都面臨現金流為負的困境。投資者對AI的熱情也已消退。自7月底以來，大陸科創板50指數（相當於美國的那斯達克指數）已暴跌43%，跌幅甚至超過了近期美國科技股的下跌幅度。

根據研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）預測，大陸最大的科技公司今年的資本支出預計將翻倍，達到1390億美元，而其AI實驗室的收入僅占其中的不到8%。榮鼎集團也預測，到2027年，這筆支出可能超過1930億美元。

「從他們的數據來看，他們就像是在跑步機上奔跑，而跑步機的速度越來越快，跑起來也越來越難」布魯金斯研究所（Brookings Institution）約翰桑頓大陸中心（John L. Thornton China Center）研究員陳凱欣（Kyle Chan）說。

關於大陸在AI領域競爭力的爭論，很大程度上集中在美國限制大陸取得先進半導體的出口管制。大陸的AI實驗室找到了代價高昂的變通方法，例如租用東南亞配備輝達晶片的資料中心。川普政府本週表示，將推動新規以堵住這項漏洞。

但資金可能同樣是一個巨大的障礙。即使大陸企業能夠找到所需的晶片，它們也必須籌集足夠的資金來購買晶片，並支付不斷上漲的尖端晶片研發成本。

榮鼎集團分析師萊特（Logan Wright）曾參與撰寫一份關於大陸AI融資的報告，他表示，從長遠來看，這些金融限制「可能比晶片短缺更具決定性」。

萊特說：「最大的問題是，大陸模式的收入與資本支出之間的不匹配程度，可以說比美國的情況更為嚴重。」

美國AI公司的支出大約是大陸同行的5到6倍，但收入卻高得多。根據非營利研究機構Epoch AI的數據顯示，大陸6大人工智慧公司的總收入約為OpenAI和Anthropic兩家公司總收入的1/10。

大陸對開源AI的擁抱，使得這種不平衡更難克服。大陸企業允許開發者自由使用和修改其模型，從而加速了其技術的全球傳播。但這種策略也削弱了它們從中獲利的能力。

另一個障礙加劇了大陸的融資問題。取得先進的輝達晶片，是訓練最強大AI模型的黃金標準。Epoch AI稱，從 2022年到2026年6月，美國公司擁有的運算能力相當於約2000萬個輝達H100晶片，而大陸公司擁有的運算能力約為260萬個，其中一些是透過走私獲得的。

在大陸二手交易平台Goofish上，賣家將輝達的DGXB300超級電腦伺服器標價近300萬美元，約為美國售價的8倍。據報導，自年初以來，該伺服器的要價已經翻了5倍，凸顯了大陸企業為獲得先進運算能力所必須支付的高昂溢價。

壓力可能會進一步加劇。輝達執行長黃仁勳近日因與一名大陸女商人的婚外情調查而辭職，他曾大力倡導與大陸開展業務。輝達已宣布將停止向大陸出口晶片。該公司還表示，已成立出口管制監督委員會。