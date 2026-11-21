不只手機能摺疊，方向盤也能。比亞迪19日正式對外發布摺疊智艙，其中一大看點是可收納的摺疊方向盤。該方向盤將搭載在比亞迪旗下方程豹鈦9車型上，整套收納流程可在10秒內完成。該款設計引發網民熱議，有網民評論兩極，有人稱「在主駕躺過的都知道方向盤多礙事兒」，但也有人表示「的確是創新了，但實際意義不大吧」、「萬一遇到緊急情況開車跑路還得等十秒」。

2026-11-21 14:25