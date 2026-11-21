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涉違規 陸解放軍公告：暫停順豐速運、八馬茶業參加採購活動
大陸解放軍中央軍委後勤保障部採購服務中心近日通知，暫停知名快遞公司「順豐速運（SF Express）」與高端茶葉品牌「八馬茶業」參加全軍採購活動的資格。
解放軍軍隊採購網19日發布「知情告知書公告（順豐速運有限公司）」、「知情告知書公告（八馬茶業股份有限公司）」指出，根據有關部門通報，兩家公司均因涉嫌存在違規問題，被暫停參加全軍物資、工程及服務採購活動。處理部門為軍委後勤保障部採購服務中心，處理日期為11月19日。不過，公告未披露具體違規事由與暫停期限。
新加坡聯合早報21日報導，一同被列入處理範圍的還有八馬茶業的自然人控股股東吳小寧。吳小寧所控股或管理的其他企業，均被擋在全軍物資工程服務採購門外；授權代表也不得再以任何形式代理其他供應商參與軍採項目。
香港星島日報指出，順豐速運為大陸主要物流企業，此前具備參與全軍物資、工程及服務採購相關項目的資格。順豐控股2026年半年報顯示，順豐速運註冊資本為10億元人民幣。而順豐控股2026年前三季實現營業收入2,377億元人民幣，按年增長5.53%。
八馬茶業主要從事茶葉及相關產品銷售，於2025年10月底在港交所掛牌上市。公司今年上半年實現營業收入約14.02億元人民幣，按年增長31.8%，期內利潤約為1.98億元，按年大增64.8%。截至今年6月底，該公司在大陸共有3,845家線下門市。
今年3月，大陸男裝連鎖品牌「海瀾之家」也被暫停全軍採購資格，違規原因是中標後無正當理由拒不簽訂合約。
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