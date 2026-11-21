香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩21日在一檔電台節目表示，今年前10個月，訪港旅客人次已有4,680萬，年增12％，對於全年可以達到5,500萬人次有一定信心，高於原先預期。她還喊話，有信心未來會吸引更多國際巨星到香港開演唱會。

香港電台報導指出，港府原先估算，今年香港全年訪港旅客可達5,380萬人次。

羅淑佩21日在電台節目表示，香港早前舉行亞太經合會（APEC）財長會，或者日前深圳舉辦APEC會議，除了官方人員，亦有很多商界領袖帶同隨員及家眷取道香港前往深圳，或取道香港考察或離開，飯店住宿情況相當好，以尖沙咀東數間飯店為例，入住率達到92至93%。她認為，酒店房價雖然上升，但只要合理，訪客就會願意租住。

羅淑佩提到，過往有很多媒體對香港抱悲觀態度，甚至認為香港不安全，她稱，隨著大型國際會議召開，如果香港不安全，財長又為何會來港。她又說，外界見到香港的商機，市道及旅遊業興旺，許多對香港的誤解以至抹黑的謠言便會不攻自破。

羅淑佩指出，經歷過疫情，大家都明白到經濟和就業的重要性，旅遊業及餐飲業從業員的服務都比以往好得多，期望業界可以做到細水長流，令旅客喜歡香港，每次度假都會想起香港。

羅淑佩表示，有信心未來會吸引更多國際巨星來港開演唱會，主辦單位要租用紅磡體育館可於一年前訂場，啟德體育園的場地則已預約到2028年。