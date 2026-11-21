新華社報導，11月20日晚，大陸國務院總理李強在北京釣魚台國賓館同澳洲總理艾班尼斯共同出席第九屆中澳工商界首席執行官圓桌會。近30位中澳商會和企業負責人出席。李強在圖桌會上表示，中澳應進一步拉緊經貿關係，以實現更廣泛領域、更高水準的互利共贏。

報導稱，在聽取兩國工商界代表發言後，李強表示，過去一年，中澳關係與合作在兩國領導人戰略引領下，取得不少新進展。這些成績是在國際貿易遭受嚴重衝擊、世界經濟成長乏力的背景下取得的，得來不易，充分彰顯了兩國合作的強大內生動力。

他表示，實踐一再表明，中澳經濟優勢互補、共同利益廣泛，兩國既是天然合作夥伴，也是彼此發展機會。目前，全球發展仍面臨諸多不確定性。越是這樣的時候，越需要穩定可靠的夥伴。中澳應進一步拉緊經貿關係，以實現更廣泛領域、更高水準的互利共贏。

李強指出，雙方可以聚焦三個面向持續深化中澳合作。一是圍繞著提高生活品質的消費升級。深挖旅遊、教育、健康養老、生物醫藥、高端醫療等領域合作潛力，開發更多高品質產品和服務。二是以數智技術為代表的創新合作。把各自創新優勢更好結合起來，推動科學研究成果加速轉化為兩國企業的新產品、新訂單，更好分享創新收益。第三是體現永續發展的綠色低碳轉型。合作開發具競爭力的綠色產品，攜手建構綠色鋼鐵供應鏈、新能源汽車產供鏈等，協力開拓第三方市場。

李強強調，中國政府願同澳洲政府一門努力，掌握兩國關係發展正確方向，堅持合作共贏主流，排除對正常經貿的干擾，為兩國企業合作提供良好環境和穩定預期。中國開放的大門只會越開越大，歡迎更多澳企深耕中國市場。希望兩國工商界繼續做互利合作的拓荒者、兩國友好的促進者，推動中澳經貿合作不斷取得新成果。

艾班尼斯在致詞中表示，中國是澳方最大的貿易夥伴，澳中經貿合作有利於兩國經濟發展，並為兩國人民帶來實質的利益。明年是澳中建交55週年，也是「澳中旅遊年」，澳方願以此為契機，同中方加強在人工智慧、綠色轉型、現代農業等領域互利合作，深化人文交流。期待兩國商界相互學習，相互借鑒，拓展合作，為澳中關係發展做出更大貢獻。