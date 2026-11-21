華為子品牌OSTA星芒首款產品OSTA O1 Pro昨（20）日發表，售價人民幣5,699元（約新台幣2.8萬元）起。新機定位鴻蒙AI手機，首發搭載HarmonyOS 7 AI先鋒版，配備麒麟9030S晶片和7000mAh電池，主打新交互、新技術與新體驗，進一步拓展鴻蒙AI手機的產品形態與應用體驗。

界面新聞報導，華為昨日舉行鴻蒙智行享界V8及星芒品牌發布會上，OSTA星芒正式揭曉品牌定位，並宣布首款產品帶來新交互、新技術、新體驗三大突破。HarmonyOS 7 AI先鋒版也隨新品首次亮相，進一步拓展鴻蒙AI手機的體驗邊界。此外，OSTA星芒品牌總經理劉赫首次公開亮相。

華為OSTA O1 Pro小檔案

劉赫表示，江湖上有句古話，得麒麟芯者得天下。OSTA O1 Pro搭載麒麟9030S旗艦τ晶片，支持軟硬芯雲垂直整合、深度協同，可實現秒啟秒開秒加載等特性。

新聞晨報報導，現在的AI功能越來越強大，但仍面臨著用戶主動發起、信息與服務分散在不同入口、用戶需要反覆交代上下文等痛點。

OSTA O1 Pro沒有在傳統終端的互動框架裡加上AI功能，而是為AI重新設計了一支手機，讓AI走到了手機互動的前台。解鎖OSTA O1 Pro就能進入小藝AI螢幕，所需要的服務、高頻常用的應用、相關的重要信息等在AI螢幕上都能一步直達、一幕盡覽。

華為首款AI手機OSTA 01 Pro。取自／華爾街見聞

在AI螢幕上長按AI快捷對話欄就能快速與小藝對話，不管是發微信訊息、設定系統項目還是協同生態服務等一句話就能直達。

小藝支持方言、中英文混說、快語速表達，在噪音環境下也能準確辨識指令。而且，小藝會結合上下文來理解使用者真正的意圖，不需要每次重新交代背景。

規格方面，OSTA O1 Pro 正面採用 6.39 吋 1.5K LTPS 直屏，螢幕比例為 16:9.5，四周邊框僅 1.05mm（約0.1公分）左右。搭載Pura X View同款麒麟9030S處理器。